Гендиректор Twitter покинет пост

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси покинет свой пост. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Других подробностей не приводится. Компания пока не прокомментировала эту информацию.

Помимо Twitter, Дорси является основателем компании Square. Forbes оценивает его состояние в 11,8 миллиарда долларов.

Ранее, в октябре, стало известно, что общий доход Twitter в третьем квартале 2021 года составил 1,28 миллиарда долларов, включая 1,14 миллиарда долларов от рекламы. Компания прогнозирует, что доход в четвертом квартале составит от 1,5 до 1,6 миллиарда долларов.