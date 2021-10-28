Twitter избежал проблемы Facebook

Twitter удалось избежать воздействия изменений политики конфиденциальности американской корпорации Apple на рекламу — проблемы, с которой столкнулся Facebook и другие конкуренты социальной сети, сообщает Fox Business.

Общий доход Twitter в третьем квартале составил 1,28 миллиарда долларов, включая 1,14 миллиарда долларов от рекламы. Компания прогнозирует, что доход в четвертом квартале составит от 1,5 до 1,6 миллиарда долларов.

Представители Twitter заявили, что заметили умеренное влияние на доходы от рекламы из-за изменений политики конфиденциальности Apple, которые не позволяют рекламодателям отслеживать действия пользователей без их согласия. В апреле американская корпорация ввела их для новой версии iOS 14.

После принятия новой политики Apple продажи рекламы Facebook начали падать (https://lenta.ru/news/2021/10/26/rules/) из-за усложнения использования таргетинга и получения информации об эффективности кампаний. О подобной проблеме сообщил владелец Snapchat, обвинив Apple в замедлении роста выручки в третьем квартале из-за новой политики.

Инвесторы ожидали, что правила конфиденциальности Apple не отразятся на Twitter, поскольку большинство его рекламодателей не пользуются третированной рекламой, при которой важно отслеживать поведение пользователей в сети.

После того, как Apple изменила настройки конфиденциальности, представители немецких СМИ, интернет-корпораций и рекламных агентств пожаловались (https://lenta.ru/news/2021/04/27/apple/) на компанию за злоупотребление рынком и нарушение закона о конкуренции. Представители Apple ответили, что новые настройки iOS 14 внедрены с учетом прав человека и ориентированы на защиту конфиденциальности пользователей.