Новые правила Apple ударили по Facebook

Новые правила конфиденциальности Apple ударили по рекламному бизнесу Facebook — основному источнику дохода компании, сообщает The Wall Street Journal.

Рост выручки компании стал самым медленным с четвертого квартала 2020 года. В третьем квартале она составила 29,01 миллиарда долларов, что на 35 процентов больше, чем за соответствующий период 2020 года. Вместе с тем выручка оказалась ниже прогноза аналитиков, которые ожидали 29,56 миллиарда долларов. Прибыль Facebook в третьем квартале выросла на 17 процентов, до 9,19 миллиарда долларов.

На фоне падения продаж доход от рекламы снизился в третьем квартале по сравнению со вторым. Как объяснила главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, продажи должны были вырасти, если бы Apple не изменила политику конфиденциальности. «Мы и наши рекламодатели будем продолжать ощущать влияние этих изменений в будущих кварталах», — сказала Сэндберг.

В апреле Apple ввела правила конфиденциальности для новой версии iOS 14, согласно которым пользователи получили право разрешать или запрещать приложениям отслеживали их активность. После введения новой политики продажи рекламы Facebook начали падать из-за усложнения использования таргетированной рекламы и получения информации об эффективности кампаний.

После изменения настроек конфиденциальности немецкие представители СМИ, интернет-корпораций и рекламных агентств пожаловались на Apple за злоупотребление рынком и нарушение закона о конкуренции. Представители компании ответили, что новые настройки iOS 14 внедрены с учетом прав человека и ориентированы на защиту конфиденциальности пользователей. В октябре владелец Snapchat также обвинил Apple в замедлении роста выручки в третьем квартале из-за новой политики конфиденциальности компании.