Китайские компании ударили по планам Apple

Китайские производители аккумуляторов для электромобилей CATL и BYD отказались строить заводы исключительно для корпорации Apple на территории США, что может ударить по планам компании, готовящейся выпустить свой первый электрокар, передает Reuters.

CATL не стремится строить завод в США из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, а также из экономических соображений, при этом компания все же рассматривает возможность открыть производство в Северной Америке. Кроме того, китайская фирма сочла невозможным подобрать специальную команду, работающую только с Apple, из-за трудностей с поиском необходимого персонала. Предложение построить завод эксклюзивно для Apple отклонила также BYD, у которой уже есть мощности в Калифорнии.

Несмотря на отказ, технологический гигант рассчитывает на возобновление переговоров, поскольку китайские производители лидируют в разработке литий-железо-фосфатных батарей (LFP). Им Apple отдает предпочтение, поскольку эта технология позволит существенно снизить стоимость электромобиля. Американская корпорация также рассматривает сотрудничество с японскими производителями, в частности, с Panasonic, и уже отправила своих представителей в азиатскую страну.

В то же время любые задержки с поставкой аккумуляторов могут еще больше затруднить разработку первого электрокара Apple. Так, в сентябре она потеряла руководителя этого направления Дуга Филда, который решил вернуться в автомобильную компанию Ford Motor.

Ранее корпорация официально вела переговоры с BMW, Hyundai / Kia и Nissan о совместном выпуске электромобилей. Однако стороны не смогли прийти к согласию, и американская корпорация решила разработать свой первый электрокар без помощи сторонних компаний. Старт производства ожидается в 2024 году.