Apple отказалась от помощи в создании электрокара

Apple решила производить свой первый автомобиль без помощи сторонних компаний, чтобы ускорить его запуск на рынок. Об этом сообщает корейское издание Maeil Economic Daily.

Общавшиеся с журналистами источники рассказали, что Apple так и не нашла подходящего под проект первого электрокара в линейке компании партнера. Американский IT-гигант официально вел переговоры с BMW, Hyundai / Kia и Nissan, однако не смог достичь договоренностей. Некоторые потенциальные партнеры заявляли, что предпочитают сосредоточиться на выпуске собственной продукции, другие не смогли гарантировать обеспечения квалифицированной консультации или выпуска определенных деталей для авто в нужный срок. В итоге Apple отказалась от идеи сторонней помощи.

«Автопроизводителям, которые десятилетиями создавали собственные бренды, было нелегко заявить о себе в качестве субподрядчиков», — отметил собеседник издания. В качестве обратного примера инсайдер привел Foxconn, основными продуктами которой долгие годы являются выпускаемые для Apple смартфоны iPhone.

После неудачных переговоров с рядом компаний в корпорации Тима Кука приняли решение заниматься проектом самостоятельно. Как следует из отчета, в настоящий момент Apple находится в процессе выбора финальных поставщиков запчастей для своего будущего автомобиля.

Ранее источники Digitimes сообщили, что Apple рассчитывает начать производство собственных электромобилей в 2024 году. Проблемой остается нехватка автокомпонентов, с которой на фоне пандемии COVID-19 столкнулись крупнейшие предприятия отрасли, а также отсутствие опыта в автомобилестроении.