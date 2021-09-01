Раскрыта очередная особенность автомобиля Apple

Будущий автомобиль Apple получит продвинутую систему индикации. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты обратили внимание на раскрытый на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) документ, описывающий очередное изобретение Apple. В нем рассматривается особая система индикации на транспортном средстве, позволяющая информировать других участников движения о действиях водителя. Специалисты полагают, что патент касается будущего автомобиля Apple, который получит условное название Apple Car.

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Изобретение называется «Внешнее освещение и система предупреждения об опасности». Она базируется на нескольких дисплеях, расположенных на передней и задней частях кузова автомобиля. На экранах будут появляться знаковые или текстовые сообщения, предупреждающие о действиях водителя. Например, информация о том, что машина повернет направо или совершит остановку. Также на дисплей можно будет выносить данные о текущей скорости авто, таймер обратного отчета до определенного действия, сообщение при установке машины на парковку.

По словам журналистов, новый патент дополняет старую заявку, в которой описывается специальная система освещения автомобиля. Комплекс из умных фар анализирует дорожную обстановку и направляет лучи света в то место, которое необходимо подсветить — например, дорожные знаки.

Ранее стало известно, что Apple выпустит свой первый электромобиль совместно с одной из азиатских корпораций. Сообщения о планах американского гиганта выйти на автомобильный рынок появились в конце 2020 года.