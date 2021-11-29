Отправившиеся на поиски пропавших рыбаков двое россиян утонули

В Красноярском крае на самостоятельные поиски четырех пропавших рыбаков отправились семь россиян, двое из них утонули. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

О пропаже мужа вместе с его тремя друзьями сообщила супруга мужчины. По ее словам, 27 ноября ее муж отправился на снегоходе в избу, которая расположена на расстоянии около 40 километров от Игарки вверх по реке Енисей. Вечером 28 ноября он позвонил жене и сказал, что компания возвращается, однако больше их никто не видел.

«Семь человек отправились на поиски, двое из них утонули», — рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что поиски вели друзья пропавших рыбаков.

На данный момент телефоны пропавших мужчин недоступны. К спасательной операции подключили авиатехнику.

Ранее пять добровольцев, отправившихся искать потерявшегося рыбака, пропали в тайге на границе Иркутской области и Бурятии. Информацию о пропаже поисковиков в экстренные службы сообщили их родные.