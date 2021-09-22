Группа из пяти человек вышла на поиски пропавшего в тайге рыбака и пропала

Пять добровольцев, отправившиеся искать потерявшегося рыбака, пропали в тайге на границе Иркутской области и Бурятии. Волонтеров будут искать спасатели. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Иркутской области.

9 сентября стало известно, что на реке Снежной перевернулась лодка, в которой рыбачили трое мужчин. Двоим удалось спастись, а еще одного унесло течение. 15 сентября на поиски рыбака вышли волонтеры, которые должны были выйти на связь 20 сентября.

«20 сентября они должны были выйти на связь, но этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные», — говорится в сообщении.

На их поиски отправили сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда.

Ранее в Кемеровской области группа из полицейских и добровольцев обнаружила живой 15-летнюю школьницу, которая днем в 17 сентября ушла из социального учреждения и не вернулась. Отмечается, что девочка увязла в болоте.