Женщина при загадочных обстоятельствах оказалась одна на острове посреди моря

Полиция Хорватии опубликовала фотографию женщины, которая оказалась при загадочных обстоятельствах одна на скалистом острове посреди моря, в надежде установить ее личность. Об этом сообщает The Guardian.

В воскресенье, 12 сентября, около 10 часов утра местный рыбак заметил женщину, которая сидела на скале в бухте острова Крк, недалеко от деревни Солине. Хорват испугался, что его лодка может сесть на мель, поэтому он позвонил в полицию, которая отправила отряд спасателей на место. Чтобы добраться до дикой части острова, сотрудникам экстренной службы пришлось оставить свои машины у дороги и идти пешком около трех километров.

Отмечается, что женщина не смогла объяснить кто она и как оказалась одна на этом острове. Полиции также не удалось установить ее личность — при себе у незнакомки не было ни документов, ни телефона. Тем не менее, по словам сотрудников правоохранительных органов, неизвестная говорила «на идеальном английском».

Также у женщины, на вид которой около 60 лет, обнаружили порезы и синяки на лице и по всему телу. Отмечалось, что, по всей видимости, неизвестная провела несколько ночей в диких условиях. Она была настолько ослаблена, что не могла самостоятельно пить воду. В настоящее время иностранка проходит лечение в больнице в Риеке на материковой части Хорватии.

Жители деревни Солине сообщили, что никто из них эту женщину прежде не видел. «Очень странно, как она вообще оказалась в этом районе. Это крайне труднодоступная часть бухты с ужасно острыми камнями, буквально похожими на бритвы, которые порежут подошвы вашей обуви», — заявил один из них.

Сообщается, что в настоящее время полиция проверяет информацию о пропавших без вести и посещает с фотографией неизвестной женщины отели, жилые комплексы, кемпинги и другие места отдыха в окрестностях в надежде, что ее кто-то узнает.

Хорватский остров Крк — популярное направление среди туристов из южной Германии, Австрии, Италии и Венгрии, является одним из крупнейших островов Адриатики, на котором постоянно проживают почти 20 тысяч человек. Несмотря на то что остров соединен с материком мостом, вдали от основных городов и деревень находятся обширные участки малозаселенных и диких районов.

Ранее в сентябре мистическое исчезновение туриста на популярном португальском курорте обескуражило полицию. Отмечалось, что третий раз за год иностранный путешественник пропадает без вести на пешеходной тропе парка Кеймадас на Мадейре.