Голый мужчина остался без девушки после ночного купания в море и загадочно исчез

Мужчина отправился купаться голышом в море на пляже Золотого побережья Австралии вместе с девушкой, загадочно исчез и лишился возлюбленной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам очевидцев, 29-летняя британка со своим спутником зашли в воду около 21:20 в четверг, 4 февраля, на пляже Куррава в Бродбич. Всего через час местные жители обнаружили на берегу тело женщины в купальнике и сразу вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти жизнь туристки.

При этом сопровождавший ее мужчина числится пропавшим, а его машину нашли неподалеку от места происшествия. На ней была наклейка «Разденься, Австралия» (Get Naked Australia). Кроме того, на пляже отдыхающий оставил свою одежду — предположительно, он пошел купаться голым. Как выяснилось из записи с камер видеонаблюдения в серф-клубе, пара и ранее плавала вместе в море ночью.

По сообщению полиции, в день происшествия погодные условия были очень плохими, волны достигали до 1,8 метра в высоту. «Мы не надеемся найти его живым», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности инспектора Джон Диггл (John Diggle). Поиски пропавшего туриста возобновились в пятницу, 5 февраля, рано утром, в них задействована авиация.

В феврале сообщалось про исчезновение 61-летнего туриста в море у побережья Барбадоса. Мужчина, вопреки предостережениям местных жителей, пошел купаться во время шторма. Его поисками занимается полиция и местная служба спасения.