Создатель «Рика и Морти» купил дом посреди поля

Американский сценарист, создатель мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд (Justin Roiland) купил дом в сельскохозяйственном городе Рипон в Калифорнии. Поместье фактически располагается посреди поля, а территория вокруг засажена миндальными деревьями, сообщает Dirt.

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Сценарист заплатил за поместье в четыре гектара два миллиона долларов (почти 150 миллионов рублей). Объект считается одним из самых больших и дорогих лотов в городе. Место расположено почти в 50 километрах к востоку от Сан-Франциско. На данный момент неизвестно, что именно побудило Ройланда приобрести жилье в этой местности.

В распоряжении сценариста оказался особняк в 560 квадратных метров, построенный в 2005 году. К нему ведет длинная подъездная дорога, вдоль которой высажены сотни миндальных деревьев. В доме есть пять спален, четыре ванные комнаты, кухня, соединенная с гостиной и помещение для спортивных тренировок. Особенностью постройки служит круглая лестница. К дому также примыкают два гаража — на три и четыре машины. Во дворе есть лужайка, а кроме миндаля, высажены и оливы. Размер территории позволяет оборудовать бассейн.

Ранее портал сообщил, что американский телевизионный сценарист, один из создателей сериала «Сплетница» Джош Шварц избавился от своего дома в калифорнийской Санта-Барбаре. Он продал объект более чем за 8,9 миллиона долларов. Шварц вместе с супругой владел особняком на протяжении пяти с половиной лет.