Создатель сериала «Сплетница» избавился от дома в США

Американский телевизионный сценарист и продюсер, один из создателей таких известных сериалов, как «Одинокие сердца», «Чак» и «Сплетница», Джош Шварц избавился от своего дома в США. За недвижимость в калифорнийской Санта-Барбаре он выручил несколько миллионов долларов, сообщает Dirt.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

Шварц и его супруга Джилл Стоунрок владели домом на протяжении пяти с половиной лет. Пара приобрела жилье за 5,1 миллиона долларов. Новому владельцу дом продали более чем за 8,9 миллиона долларов.

Бывшее владение сценариста было построено в 2000 году, в 2016-м там провели капитальный ремонт. Дом занимает площадь в 412 квадратных метров, внутри четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная, столовая и кухня. Из комнат открывается панорамный вид на океан. На территории также высажена густая растительность и оборудован бассейн. Интерьер выполнен в светлых тонах, в дизайне использовали натуральные материалы, включая деревянные полы.

В апреле 2021 года свой дом в Калифорнии продал американский сценарист и создатель известного телесериала «Ривердэйл» Роберто Агирре-Сакаса. Ему далось найти покупателя за два дня. Сценарист получил за объект 2,3 миллиона долларов.