В России вандалы осквернили мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам

В Севастополе вандалы изрисовали экстремистскими и нецензурными надписями мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму и городу Севастополю.

«Надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент. Также сообщается, что комплекс, которому почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов», — говорится в сообщении ведомства.

По поручению руководителя регионального главка СКР Владимира Терентьева организована проверка сведений об осквернении мемориала.

Крымская война началась осенью 1853 года. Через год вооруженные силы Франции, Англии, Турции и Италии блокировали русский флот у берегов Крымского полуострова. Во время осады Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев, погибли 150 тысяч человек.

Ранее в Пермском крае подросток поглумилась над мемориалом Великой Отечественной войны. Произошедшее попало на видео.