Вассерман отреагировал на призыв отменить ЕГЭ

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, вошедший в состав думской фракции «Справедливая Россия — За правду», отреагировал на призыв председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В эфире «Общественной службы новостей» он заявил, что экзамен имеет свои преимущества.

«ЕГЭ — только формат проверки знания и понимания, у него есть существенные недостатки, по сравнению с билетной системой проверки, но есть и достоинства», — выразил свое мнение Вассерман. Главным достоинством экзамена публицист считает возможность разом проверить практически весь спектр знаний по предмету, а не только одно узкое направление, указанное в билете. Кроме того, он отметил, что ЕГЭ позволяет выпускникам школ подавать документы в любой российский вуз вне зависимости от их места жительства, а также упрощает процесс проверки результатов.

По мнению публициста, образование должно опираться на формирование целостной картины мира. «Когда картина такая есть, на ней легко достроить знания по любому конкретному направлению деятельности. К сожалению, примерно полвека назад из-за серьезных экономических и политических причин на Западе образование стали разворачивать вспять, к разрушению целостной картины миры», — объяснил он.

«Когда мы восстановим систему образования, нацеленную на формирование картины мира, когда поставим перед образованием такую цель, тогда и можно будет решать, какие средства лучше всего подходят для достижения этой цели», — заключил Вассерман.

Ранее Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, так как он является пыткой для молодежи. Также председатель СКР призвал возродить советскую школу образования.