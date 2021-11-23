Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить, так как «это просто пытка какая-то для молодежи». Об этом он заявил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передает РИА Новости.

Также Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования. «Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения», — сказал председатель СК.

Ранее Рособрнадзор счел необоснованным полный отказ от ЕГЭ, так как это может снизить качество образования. «Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отметили в ведомстве и напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы России.