Верблюды впервые перезимуют в условиях Крайнего Севера

В условиях Крайнего Севера впервые перезимуют 10 верблюдов, привезенных из Чувашской республики. Об этом пишет издание «ЯкутиМедия.ру».

Верблюды попали в Плейстоценовый парк Якутии летом.

«Верблюды — животные засушливых регионов, но у нас в парке они в основном обитают на аласе, в очень влажных условиях. Морозы переносят спокойно, из всех животных у них отросла самая длинная шерсть, а питаются они ветками карликовой ивы и травой», — рассказал генеральный директор парка, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Никита Зимов.

Во время пребывания животных в парке им удалось повлиять на растительность внутри загонов. На многих участках территории стали доминировать травы и злаки, растет содержание углерода в почве.

«Мы не можем утверждать, что нам уже удалось создать высокопродуктивную пастбищную экосистему, еще многое предстоит сделать, но положительная динамика очевидна», — сказал Зимов.

В Плейстоценовом парке живут якутские лошади, северные олени, лоси, бизоны, зубр, верблюды, яки, козы, овцы, калмыцкие коровы. В следующем году планируется завоз партии овцебыков с острова Бегичев.

Ранее в Плейстоценовом парке оценили шансы заселения региона клонированным мамонтом, которого хочет создать американская исследовательская команда компании Colossal Biosciences. Мамонтов в заказнике готовы принять, однако там понадобится улучшить инфраструктуру: построить крытые помещения, подготовить ветеринаров и корма для животных.