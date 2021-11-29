Трихолог рассказала о сроках выпадения волос после COVID-19

Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала «Ленте.ру» о том, как долго выпадают волосы после перенесенного COVID-19.

«Восстановление волос происходит достаточно длительно — не менее шести месяцев, но активное выпадение происходит в течение одного-двух месяцев», — рассказала врач.

Галлямова отметила, что профилактики выпадения волос в случае постковидного синдрома не существует. «Это реактивное выпадение волос, которое возникает или в ответ на воспаление, или на прием лекарственных веществ, или на высокую температуру. Конечно, никакой профилактики не существует, это зависит от реактивности вашего организма, и, в частности, от реактивности волосяного фолликула».

Трихолог посоветовала тем, кто столкнулся с проблемой выпадения волос на фоне COVID-19, не заниматься самолечением и не экономить на здоровье, а обратиться к врачу. «Во-первых, люди не разбираются в том, что предлагается в аптеках, во-вторых, это косметические средства, а не лечебные, соответственно, эффективность у них намного ниже, и, в принципе, вы потратите больше денег, чем на лечение, перебегая от одного средства к другому», — подытожила она.

Ранее главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев рассказал, что постковидное облысение встречается у 40 процентов переболевших COVID-19.

