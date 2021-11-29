Директор приюта для бездомных украла со счетов деньги и спустила их на украшения

В Нью-Йорке, США, исполнительный директор приюта для бездомных украла два миллиона долларов со счетов организации и спустила их на украшения Tiffany, дорогие вещи и абонемент в спортзал. Об этом сообщает Insider.

Этель Дениз Перри призналась, что она присвоила и потратила на покупку дорогих украшений и вещей два миллиона долларов из десяти, выделенных Департаментом по делам бездомных города Нью-Йорка, на нужды благотворительного фонда. Помимо этого она наняла в организацию брата и племянника и выплачивала им зарплату больше, чем было прописано в официальном договоре.

По данным генеральной прокуратуры, Перри также уклонялась от уплаты налогов и занижала доходы на сотни тысяч долларов. В течение пяти лет испытательного срока она должна выплатить 1,1 миллиона долларов налогов и штрафов. После того, как женщина призналась в хищении денег, ей запретили работать в благотворительных фондах и некоммерческих организациях.

«Кража денег, предназначенных для людей, оказавшихся бездомными, столь же аморальна, сколь и незаконна. В Нью-Йорке никогда не будут мириться с подобным, и я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует уязвимые сообщества в своих интересах», — говорится в заявлении генерального прокурора Летиции Джеймс.

Теперь некоммерческую организацию распустят, а Перри выплатит штраф в размере 2,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Великобритания, 47-летняя Стефани Лонг украла у работодателя 214 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей) в попытке впечатлить любимого мужчину роскошной жизнью и попала в тюрьму на три года и четыре месяца. Так она хотела убедить его в своей ценности и «купить» его любовь.