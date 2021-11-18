Женщина украла у работодателя 21 миллион рублей в попытке впечатлить любимого

В Ливерпуле, Великобритания, 47-летняя Стефани Лонг украла у работодателя 214 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей) в попытке впечатлить любимого мужчину роскошной жизнью и попала в тюрьму на три года и четыре месяца. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Лонг работала менеджером по закупкам и бухгалтерскому учету в компании, занимающейся разработкой решений в области переработки мусора. В ее обязанности входила оплата услуг подрядчиков и ведение счетов. Часть денег компании британка оставляла себе, и за четыре года ей удалось своровать 214 тысяч фунтов стерлингов.

Женщина призналась, что решила заняться воровством, чтобы впечатлить партнера. Так она хотела убедить его в своей ценности и «купить» его любовь. По словам британки, мужчина не уважал ее и всячески унижал. Она же пыталась справиться с ощущением никчемности и доказать мужчине свою значимость с помощью дорогих покупок и отдыха в роскошных отелях.

Мошенничество Лонг вскрылось, когда компания решила перейти на новую систему управления счетами. Кража испортила репутацию организации перед поставщиками и вынудила владельцев потратить крупную сумму денег на расследование преступления.

Суд приговорил британку к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Узнав о решении судьи, Лонг сказала, что она осознавала, что ей не удастся избежать тюрьмы, и поэтому заранее спланировала, что использует время в заключении для избавления от плохих привычек, в том числе от пристрастия к алкоголю.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании Шерил Шэкли приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за кражу денег со счетов компании, в которой она работала. Свой поступок она объяснила неудовлетворенностью уровнем заработной платы.