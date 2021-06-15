Недовольная зарплатой женщина украла пять миллионов рублей у работодателя

Жительницу Великобритании Шерил Шэкли (Sheryl Shackley) приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за кражу денег со счетов компании, в которой она работала. Как сообщает издание Liverpool Echo, женщина считала, что ей недоплачивают.

Шэкли работала в агентстве недвижимости с мая 2016 года по апрель 2018 года и все это время выводила деньги. Впервые Кевин О'Хара (Kevin O’Hare), владелец фирмы, заметил кражу средств, когда проверил один из счетов компании и обнаружил на 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) меньше, чем должно было быть. После проверки оказалось, что платежи поступали на счет Шэкли. Узнав о проделках сотрудницы, О'Хара обратился в полицию.

После ареста Шэкли заявила, что владелец компании переводил деньги на ее счет в попытке избежать уплаты налогов. Полиция начала расследование, в результате которого выяснилось, что женщина использовала разные мошеннические схемы и в течение двух лет воровала деньги у работодателя.

Как оказалось, Шэкли переводила деньги со счетов компании на личный счет. Подобные операции повторялись 119 раз, а общая сумма переводов составила 31 тысячу фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей). Также она организовала для пяти арендаторов фирмы выплату арендной платы непосредственно на ее банковский счет, в результате чего получила 19 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Помимо этого британку обвинили в том, что она покупала вещи в интернет-магазинах на средства со счета компании.

Шэкли признала вину по всем трем пунктам. Ее адвокат надеялся, что приговор будет мягким, так как его подзащитная является основным опекуном для больной матери. Однако судья не принял это во внимание. «Вы считали, что вам мало платят. Вместо того, чтобы открыто обсудить этот вопрос с работодателем, вы пошли другим путем — путем кражи и обмана», — объяснил он вынесенный приговор.