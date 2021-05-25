Воры проникли в древний замок и похитили драгоценности на 100 миллионов рублей

В Великобритании воры проникли в древний замок Арундел и похитили драгоценности на сумму около миллиона фунтов стерлингов (почти 100 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в пятницу, 21 мая. Злоумышленники забрались в замок вечером, когда там остались только два охранника. В 22:30 сработала сигнализация, через несколько минут на место происшествия прибыла полиция, но воры успели скрыться. Рядом с замком нашли горящий автомобиль, предположительно, использовавшийся при краже.
Как выяснилось, злоумышленники попали в здание через окно. Они сумели не только не привлечь внимания охранников, но и обойти камеры видеонаблюдения, некоторые из которых были выключены. Пропали четки королевы Шотландии Марии Стюарт, казненной в 1587 году, и различные предметы из золота и серебра, которые выставлялись в части замка, открытой для посетителей.
В полиции подозревают, что злоумышленникам помогал человек, обладающий детальной информацией об охране Арундела. По всей видимости, им было известно, где располагаются камеры видеонаблюдения. Кроме того, они знали, что владелец замка, 18-й герцог Норфолк, находится в отъезде с семьей.
Замок Арундел был построен в XI веке и больше восьми веков подряд принадлежал предкам герцога Норфолка. Один из них, четвертый герцог Норфолк Томас Говард, живший в XVI веке, надеялся свергнуть королеву Елизавету I и отдать британский трон Марии Стюарт, на которой он собирался жениться. Заговор был раскрыт, и в 1572 году его казнили.
В августе 2018 года сообщалось, что из собора в шведском городе Стренгнес похитили корону короля Карла IX, который правил страной в начале XVII века. Два злоумышленника разбили витрину, схватили корону и выскочили на улицу. Под вой сигнализации они добежали до озера, прыгнули в дожидавшуюся их моторную лодку и скрылись. Похищенные драгоценности были найдены лишь в 2019 году.