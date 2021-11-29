Женщину выгнали из кафе из-за шутки мужа с Apple Watch

Супругу юзера Reddit выгнали из кафе, потому что он произнес ругательство по Apple Watch

Мужчина из Южной Кореи с ником @chillydownfiregang поделился на Reddit историей о том, как подшутил над женой с помощью часов Apple Watch. Рассказчик использовал гаджет в качестве рации, из-за чего его супругу выгнали из кафе.

По словам @chillydownfiregang, у него и у жены есть часы Apple Watch. Паре понравилась функция гаджета, позволяющая часам выступать в роли рации. «Мы дурачились с рацией до тех пор, пока жена однажды не встретилась с подругой», — поделился автор публикации.

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Супруга мужчины взяла с собой на встречу часы. В ее отсутствие @chillydownfiregang решил проверить, сработает ли рация, когда его жена находится далеко. Он включил опцию и произнес ругательство. Партнерша рассказчика в этот момент находилась с подругой в кафе. «С позиции жены это выглядело так: ее часы громко выкрикнули: "А-а-а-а, ***** [заниматься сексом]", это услышала ее подруга и некоторые другие посетители», — описал ситуацию автор поста.

Пользователь Reddit добавил, что приятельница жены была очень растеряна из-за внезапного звука из часов. «Но самое худшее было то, что владелец кафе услышал это и выставил за дверь мою жену с подругой», — посетовал @chillydownfiregang.

Мужчина уточнил, что конфуз случился в маленьком сеульском кафе, где присутствовали около восьми-десяти посетителей. Автор поста также добавил, что в заведении его жене предложили возместить оплаченную еду.

Многие юзеры Reddit сочли историю мужчины смешной и предположили, что пара еще долго будет ее вспоминать. «Звучит уморительно. Извинись перед ней тем, что пригласи ее с подругой где-нибудь выпить», — предложил один комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей ссоры с невестой. По словам парня, его отношения с возлюбленной испортились после того, как он пожаловался на домогательства со стороны ее сестры.