У спасенного от покушения украинского министра потребовали денег

Подозреваемый в покушении на украинского министра Лещенко подал на него в суд

Гражданин США Курт Гросанс, подозреваемый в организации покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, подал на него иск в Хозяйственный суд Киева и потребовал денег. Об этом говорится в материалах суда, пишут «Украинские новости».

Отмечается, что иск был подан еще в сентябре. От лица своего предприятия Гросанс попросил суд обязать Лещенко возместить ему порядка 3,6 миллиона гривен (более 10 миллионов рублей).

18 ноября Хозяйственный суд принял решение оставить иск Гросанса без движения и установил ему семидневный срок для устранения выявленных в заявлении недостатков.

В тот же день Министерство внутренних дел Украины сообщило о предотвращении покушения на Романа Лещенко. По данным ведомства, заказчиками преступления оказались граждане Украины и США. Им грозит пожизненное заключение.