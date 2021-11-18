На Украине назвали имя спасенного от покушения министра

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины назвали имя министра, на которого готовилось покушение. Об этом во время брифинга заявил глава ведомства Денис Монастырский, передает издание «Новое время».

Он рассказал, что от покушения был спасен министр аграрной политики и продовольствия республики Роман Лещенко. По словам Монастырского, заказчики убийства пытались отобрать у чиновника имущество и выбить якобы долги. О готовящемся нападении Лещенко узнал незадолго до брифинга.

Глава МВД отметил, что заказчиками преступления оказались гражданка Украины и гражданин США. В ходе операции силовиков женщину вывели на человека, исполнявшего роль киллера, а все переговоры между ними документировались.

17 ноября в ресторане состоялась встреча заказчиков и «наемного убийцы», которому была преданна сумма в 20 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей). Планировалось, что после этого американец покинет Украину, а «киллер» ликвидирует министра, однако подозреваемые были задержаны. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Ранее в МВД Украины сообщали о предотвращении покушения на одного из членов правительства республики, однако не раскрывали его имени.