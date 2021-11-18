На Украине предотвратили покушение на одного из министров

Украинская полиция задержала организаторов покушения на одного из министров

Власти Украины предотвратили покушение на одного из министров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) республики.

Отмечается, что полицией были задержаны лица, планировавшие покушение на одного из членов украинского правительства.

В ведомстве добавили, что по этому поводу 18 ноября на брифинге выступит министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В сентябре неизвестные совершили покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия. Сам Шефир не пострадал, однако его водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. В окружении президента республики Владимира Зеленского предположили, что за атакой могли стоять олигархи.