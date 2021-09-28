Покушение на советника Зеленского назвали «приветом из 90-х»

За покушением на советника президента Украины Сергея Шефира стояли противники реформ главы государства Владимира Зеленского, которые желают сохранить криминальные порядки в стране. С таким заявлением выступил руководитель офиса президента республики Андрей Ермак, его слова опубликованы на официальном сайте украинского лидера.

По словам чиновника, атака на помощника президента была «выстрелом в украинскую демократию и будущее» страны, однако власти способны найти в себе силы, чтобы завершить реформы и наказать причастных к покушению. «Этот трусливый привет из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать, — я думаю, что это напрасные попытки», — сказал Ермак.

Он также назвал свое ведомство наиболее заинтересованным в раскрытии преступления органом и пообещал приложить все усилия для розыска заказчиков и исполнителей нападения. «И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с США и с Великобританией. Поэтому я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял», — добавил глава офиса.

Сергей Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский. Неизвестные совершили на него покушение утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако его водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника остаются неясными до сих пор, однако Зеленский и его окружение заявили, что за атакой, вероятнее всего, стояли олигархи.

Позже источник издания «Страна.ua» в партии «Слуга народа» сообщил о возможной инсценировке покушения и связал ее с принятием закона о «деолигархизации». Он указал, что президент, заявляя о причастности бизнеса к нападению, желает заставить Раду как можно скорее принять выгодный ему законопроект. «Говорить, что олигархи решили расстрелять Шефира, — тоже, мягко говоря, странно. Кто, например? [Игорь] Коломойский? [Ренат] Ахметов? [Виктор] Пинчук? Не смешите, если б заказали олигархи — киллер не стрелял бы только в водителя», — рассказал инсайдер.