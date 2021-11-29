Беженцы на границе Белоруссии и Польши заразились коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Гродненской области Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ, передает РИА Новости.

По его словам, были выявлены два случая заражения COVID-19 среди беженцев в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги »на границе двух стран. Губернатор рассказал, что один случай заражения является клинически значимым, мигрант проходит стационарное лечение. Помимо этого, был обнаружен один случай бессимптомного течения заболевания. «Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим», — заявил он.

Губернатор также подчеркнул, что в транспортно-логистическом центре был открыт стационарный пункт вакцинации. Тем не менее, он не пользуется популярностью, так как многие мигранты прошли полный курс вакцинации до начала своего пути в Европу, зная о жестких ковидных ограничениях в европейских странах, добавил Караник.

Ранее сообщалось, что мигранты, большинство из которых мужчины из Ирака и Афганистана, подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев. По данным польских СМИ, сотни нелегалов в Венджине вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла. При этом они кричали, что целью их прибытия в Европу является Германия.

