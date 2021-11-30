Участвовавшие в спасении шахтеров россияне получили по полмиллиона рублей

Участвовавшие в спасении пострадавших горняков работники шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где во время взрыва погиб 51 человек, получили по полмиллиона рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

В сообщении уточняется, что премию в размере 500 тысяч рублей выплатили 14 работникам по решению собственников шахты.

«Выплаты будут продолжены, в том числе будут выполнены обязательства по приобретению жилья, оплате обучения детей погибших в высших и средних профессиональных заведениях и кредитным обязательствам. С каждой семьей общаются социальные работники предприятия и выясняют все обстоятельства для оказания помощи», — отметили в пресс-службе.

Утром 25 ноября в кемеровской шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.