Психиатр раскрыл опасность антидепрессантов

Психиатр Савенко: прием антидепрессантов без назначения врача приводит к тревоге и суициду

Психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко рассказал, чем опасно употребление антидепрессантов. По его словам, самостоятельный прием таких препаратов без назначения врача грозит нарушениями для физического и духовного состояния человека, пишет URA.RU.

Савенко подчеркнул, что антидепрессанты должен назначать «узкий специалист» — психиатр. По его словам, важно знать противопоказания для приема конкретных средств, поскольку комбинация психотропных препаратов является «целой сложной наукой». Эксперт раскрыл опасность антидепрессантов: их употребление в некоторых случаях приводит к тревоге и суициду.

«Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти навстречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста», — объяснил Савенко.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова добавила, что привыкание к антидепрессантам происходит за месяц, поскольку требуется плавный вход и выход из этих препаратов. В противном случае могут появиться расстройства сна, дополнительные тревоги, необоснованные страхи и расслабленность, ведущая к потере мотивации. «Если же пациент испугается и попытается резко отказаться от препарата, могут начаться различные психические расстройства», — подчеркнула специалист.

Ранее россиян предупредили о панических атаках после коронавируса. По словам главврача психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева (известна как «Кащенко») Георгия Костюка, эти проблемы после COVID-19 обратимы, поэтому при медицинской помощи их можно быстро решить.