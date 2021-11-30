В России нашли замену европейским курортам

Представители туротрасли назвали российские направления, которые могут заменить европейские курорты отечественным туристам. Об этом пишет URA.RU.

По мнению президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, конкуренцию архитектуре европейских городов может составить Калининградская область. Так, по его словам, российский регион за короткое время смог улучшить сервис и стать популярным направлением.

«Любители архитектуры Европы также находят ее в кварталах центральной части Санкт-Петербурга. Если мы говорим о Европе не средневековой, а Европе XIX века», — отметил Мальцев.

Среди российских горнолыжных направлений, которые по сервису и уровню приблизились к альпийским курортам, эксперт выделил Красную Поляну и Розу Хутор, которые находятся недалеко от Сочи.

Ранее в ноябре эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость туров в Словению в зимний период — цены на путевки начинаются от 52 тысяч рублей на одного человека. Так, недельные туры на Новый год с размещением в четырехзвездочной гостинице с включенными в стоимость завтраками обойдутся от 56,7 тысячи рублей на человека.

