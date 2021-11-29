Названа оптимальная стоимость отдыха в популярной европейской стране зимой

АТОР: стоимость недельного тура в Словению для одного туриста стартует от 56 тысяч рублей

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость туров в Словению в зимний период — цены на путевки начинаются от 52 тысяч рублей на одного человека. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, минимальная стоимость семидневного отпуска в популярной европейской стране с вылетом в середине декабря и проживанием в отеле категории три звезды с питанием на базе завтраков для одного путешественника стартуют от 52 тысяч рублей.

Недельные туры на Новый год с вылетом 26 декабря с размещением в четырехвездочной гостинице с включенными в стоимостью завтраками обойдутся от 56,7 тысячи рублей на человека. Отдых на аналогичных условиях на горнолыжном курорте Краньска Гора с отправлением в середине декабря выйдет в 56 тысяч рублей на одного за неделю. Новогодний горнолыжный недельный турпакет с вылетом 26 декабря стоит дороже — от 63,7 тысячи рублей на человека.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Стоимость оздоровительных путевок в Словению в декабре начинается от 59 тысяч рублей на человека — цена включает в себя перелет, проживание в отеле категории три звезды и питание на базе завтраков. Семидневный новогодний тур на курорте Рогашка Слатина обойдется одному туристу минимум в 71 тысячу рублей.

С 19 ноября власти республики возобновили выдачу виз всех типов россиянам. Уточняется, что документы на визу можно подать только через визовый центр VFS Global. Чтобы не проходить карантин по приезде, необходимо предоставить на выбор один из пяти установленных документов.