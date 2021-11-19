Еще одна европейская страна возобновила выдачу виз россиянам

С 19 ноября власти еще одной европейской страны — Словении — возобновили выдачу виз всех типов россиянам. Об этом сообщается на сайте посольства государства в Москве.

Отмечается, что документы на визу можно подать только через визовый центр VFS Global. Чтобы не проходить карантин по приезде, необходимо предоставить на выбор: отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов, отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну, справку о перенесенном заболевании, цифровой сертификат EU DCC с QR-кодом или сертификат о вакцинации от COVID-19 (в том числе российским препаратом «Спутник V»).

Без одного из вышеперечисленных документов иностранные граждане должны будут представить доказательства наличия места для пребывания на изоляции в течение 10 дней, в ином случае во въезде в Словению может быть отказано.

Ранее в ноябре вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал возобновить выдачу электронных виз для иностранных туристов из стран, с которыми восстановлено регулярное авиасообщение. По его словам, не стоит дожидаться открытия границ тех 52 государств, граждане которых могут оформлять электронные въездные документы в Россию.