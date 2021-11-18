В России призвали возобновить выдачу электронных виз иностранцам

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал возобновить выдачу электронных виз для иностранных туристов из стран, с которыми восстановлено регулярное авиасообщение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что не стоит дожидаться открытия границ тех 52 государств, граждане которых могут оформлять электронные въездные документы в Россию.

Горин также подчеркнул, что для восстановления въездного туризма необходимо проработать специальные субсидии. По данным РСТ, в 2021 году количество прибытий из других стран снизилось на 95 процентов. В 2020 году этот показатель составил 97 процентов.

Ранее в ноябре в России запланировали запустить вакцинный туризм к 2022 году — специально для этого обсуждается вопрос об упрощении визовых требований для въезжающих по этой программе. «Виза для въезжающих по этой программе должна быть прообразом электронной визы, должна выдаваться по упрощенному порядку. Решение по этому вопросу сейчас должны утвердить в МИД и МВД», — рассказал руководитель ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко.