В Финляндии прокомментировали порядок выдачи виз россиянам

Финляндия сохранит ограничения на выдачу туристических виз для граждан России, несмотря на возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве республики прокомментировали, что восстановление перевозок не влияет на срок действия установленных ограничений на посещение страны и порядок выдачи въездных документов.

В настоящей момент визовые центры Финляндии в России принимают заявления у отдельных категорий граждан. Среди них те, кто планирует въезд в страну в деловых целях, а также путешественники, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная минимум на два года.