Названа дата возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией

С 12 декабря Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

«Решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 ноября, оперативный штаб принял решение возобновить с 1 декабря авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Кроме того, с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на Кубу, Мексику и Катар.