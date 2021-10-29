Путин назвал возможные сроки возобновления туристических поездок в Финляндию

Путин: туристические поездки между Россией и Финляндией могут возобновиться в конце года

Президент России Владимир Путин допустил возобновление туристических поездок в Финляндию по железной дороге — это может произойти в конце 2021 года. О возможных сроках сообщает ТАСС.

Возможные сроки восстановления турпотока между странами глава государства назвал во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«К сожалению, (из-за пандемии коронавируса — прим. «Ленты.ру») большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее, возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией», — отметил Путин.

Ранее, 14 октября, Государственный совет Финляндии решил открыть пассажирский железнодорожный погранпункт с Россией на финско-российской границе. Так, КПП «Вайниккала», через который проходит все пассажирское сообщение с Россией, стал доступен с 18 октября 2021 года.