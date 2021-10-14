Финляндия откроет пассажирский железнодорожный погранпункт с Россией

Государственный совет Финляндии решил открыть пассажирский железнодорожный погранпункт с Россией на финско-российской границе, передает ТАСС.

В сообщении указано, что КПП «Вайниккала», через который проходит все пассажирское сообщение с Россией, станет доступным с 18 октября 2021 года.

Отмечается, что ранее закрытые границы препятствовали пассажирским перевозкам по железной дороге.

В июне россиянам назвали способы сэкономить на билетах на поезд. Так, руководитель направления «ЖД-билеты» «Туту.ру» Александр Сисев рассказал, что при покупке билета стоит обратить внимание на тип поезда и вагона. Существуют тарифы с фиксированной ценой, где стоимость зависит только от коэффициентов разного времени года, и тарифы с динамическим ценообразованием, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.

