Раскрыт способ отключить слежку на Android 12

Журналисты Wired перечислили основные настройки конфиденциальности, которые необходимо применить в Android 12. Информация об этом доступна на сайте издания.

Авторы отметили, что в новой ОС от Google можно отключить персональный рекламный идентификатор, которой позволяет приложениям получать данные с устройства и фактически следить за пользователем. Данную настройку можно обнаружить в разделе «Конфиденциальность», где расположен пункт «Реклама» с кнопкой «Удалить рекламный идентификатор». «Это не означает, что вы больше не видите рекламу, просто она не будет основываться на вашем поведении и личных данных», — объяснили журналисты.

Также специалисты раскрыли способ контролировать разрешения для приложений в Android 12. В разделе «Панель управления конфиденциальностью» можно выбирать привилегии, которые имеют те или иные программы. Также в данном разделе можно посмотреть, какую информацию о пользователе собирали конкретные приложения.

Кроме того, в быстрых настройках операционной системы есть меню, с помощью которого можно быстро лишить определенную программу доступа к микрофону или камере.

Публичный выпуск Android 12 состоялся в начале октября. В первую очередь новая ОС вышла на смартфонах серии Google Pixel, затем ОС будут выпускать на свои устройства другие производители.