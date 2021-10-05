Google выпустила Android 12

Google выпустила новую операционную систему Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

ОС для смартфонов появилась в рамках программы Android Open-Source Project (AOSP) и стала доступна для скачивания всем пользователям. В первую очередь Android 12 выйдет на смартфонах серии Google Pixel, затем ОС будут выпускать на свои устройства другие производители.

По словам журналистов, сроки выхода Android 12 для определенных устройств зависят от производителя девайсов. Обычно выпускающие смартфоны компании представляют ОС для своих гаджетов в течение нескольких недель или месяцев с момента выхода ОС.

Авторы заметили, что Android 12 вышла позже, чем Android 11. Предыдущая версия операционной системы от Google оказалась доступной в сентябре 2020 года. Это связывают с наличием ряда серьезных нововведений.

Google представила ОС для смартфонов нового поколения в конце мая. Android 12 претерпела крупный редизайн по сравнению с ранними операционными системами семейства, получила переработанную систему уведомлений, новые настройки конфиденциальности.