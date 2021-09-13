Раскрыта дата выхода Android 12

Релиз новой операционной версии состоится 4 октября. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Как стало известно источникам издания, 4 октября Google опубликует исходный код Android 12. По словам журналистов медиа, обычно дата публикации кода совпадает с датой выхода операционной системы на смартфоны пользователей. Код будет раскрыт в рамках проекта Android Open Source Project (AOSP).

Специалист XDA Developers Мишаал Рахман (Mishaal Rahman) отметил, что в прошлом году публикация исходного кода Android 11 состоялась 8 сентября — в этот же день ОС стала доступна для пользователей. Так же происходило с Android 10 и Android 9.

По информации Рахмана, в первую очередь операционная система выйдет для обладателей смартфонов Google Pixel 4 и прочих аппаратов бренда. Затем Android 12 появится на телефонах других производителей. На развертывание ОС может уходить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Google представила Android 12 в конце мая. ОС претерпела крупный редизайн по сравнению с ранними операционными системами семейства. Также в Android 12 были добавлены новые настройки конфиденциальности.