Google прекратила поддержку миллионов смартфонов на Android

Google с 27 сентября прекратит поддержку устройств на Android с версиями ОС 2.3.7 или ниже

Google с 27 сентября прекратит поддержку миллионов смартфонов: компания не будет производить техническую поддержку устройств, на которых установлены старые версии операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу технической поддержки компании.

Корпорация призвала всех использующих неактуальную прошивку Android обновить ОС до версии 3.0 и новее.

«В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия [ОС] 2.3.7 или ниже», — говорится в сообщении.

Пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией ОС, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой. Кроме того, они не смогут заходить в свои учетные записи на YouTube и пользоваться картами.

20 сентября стало известно, что Google станет одной из компаний, выпускающих складные смартфоны. В планах американской компании выпустить первый складной смартфон, упоминание будущего девайса обнаружили в коде бета-версии Android 12. В рассекреченных данных телефон фигурирует под названиями Jumbojack и Passport («Паспорт»). Последнее наименование, вероятно, намекает на форм-фактор девайса. Визуально гаджет будет напоминать Samsung Galaxy Fold.