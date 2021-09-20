Рассекречен складной смартфон Google

Google станет одной из компаний, выпускающих складные смартфоны. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа ссылаются на анонимного инсайдера, который заявил, что в планах американской компании выпустить первый складной смартфон. Упоминание будущего девайса обнаружили в коде бета-версии Android 12.

В рассекреченных данных телефон фигурирует под названиями Jumbojack и Passport («Паспорт»). Последнее наименование, вероятно, намекает на форм-фактор девайса. Смартфон будет иметь две половинки, соединенных между собой шарниром. Визуально гаджет будет напоминать Samsung Galaxy Fold. Устройство получит два дисплея — большой внутренний и компактный внешний.

В коде ОС от Google также обнаружили упоминание системных механизмов, присущих складным устройствам. В частности, есть описание сценариев, при которых основной дисплей телефона сложен или раскрыт.

Существование прототипа смартфона подтвердил в своем Twitter известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). По словам Бласса, складной гаджет будет иметь название «Паспорт», модель представят до конца года. Также текущей осенью Google выпустит в продажу флагманы серии Pixel 6.

Ранее источники издания Business Korea рассказали, что Apple работает над первым складным смартфоном. В компании намерены представить две модели девайса.