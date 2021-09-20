Apple выпустит два складных iPhone

Apple работает над двумя версиями складных смартфонов. Об этом сообщает издание Business Korea.

Как рассказал медиа отраслевой источник, в компании идет разработка двух типов iPhone с гибкими экранами. Apple может выпустить телефон, складываемый в горизонтальной и вертикальной проекциях. При этом первым подобным гаджетом от Apple окажется смартфон-раскладушка, имеющий 7,5-дюймовый OLED-экран производства LG Display.

Также инсайдер отметил, что в первое время американская компания будет иметь небольшую долю в сегменте складных устройств. Это вызвано тем, что рынок занят конкурентами. «Apple не сможет какое-то время лидировать на рынке складных смартфонов, поскольку рынок возглавляет Samsung, а китайские производители, такие как Huawei и Xiaomi, тоже выпускают подобные продукты», — заявил анонимный источник.

По оценке аналитиков, актуальная доля Samsung на данном рынке составляет 87 процентов. Маловероятно, что после выпуска первого складного iPhone корейский производитель потеряет больше 15 процентов.

В августе журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что Apple представит первый складной смартфон в течение двух-трех лет. Судя по появляющимся в сети патентам складных устройств, инженеры корпорации Тима Кука либо уже работают над девайсом, либо только изучают рынок.