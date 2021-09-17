Перечислены лучшие дешевые смартфоны

Google Pixel 4a оказался лучшим дешевым Android-смартфоном по версии издания Android Authority. Рейтинг доступен на сайте медиа.

Подводя итоги года, специалисты назвали Pixel 4a «лучшим бюджетным Android-девайсом, который можно купить». Смартфон похвалили за высокое качества корпуса, отличную камеру, поддержку «чистой» версии Android и три года обновлений от производителя, наличие разъема для наушников.

Кроме Pixel 4a, в топ-3 вошли Google Pixel 5a и Moto G Power. Упомянутые девайсы доступны в продаже по цене от 250 до 450 долларов — максимум 33 тысячи рублей в переводе на российскую валюту.

В рейтинге также оказался Samsung Galaxy A52 5G, который авторы назвали лучшим смартфоном с поддержкой связи пятого поколения в категории до 500 долларов. В топ попали также Samsung Galaxy A32 5G и Nokia 5.4.

В заключение журналисты подчеркнули, что 2021 год был богат на недорогие и качественные аппараты. «В них вы найдете такие функции, как несколько камер, более быстрые процессоры и оптимальные цены на 5G, которые были бы неслыханными всего пару лет назад», — подытожили авторы.

Самым популярным дешевым смартфоном в России, по информации площадки «AliExpress Россия», оказался Xiaomi Poco M3. Девайс доступен на рынке в среднем за 13,7 тысячи рублей.