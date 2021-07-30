Названы самые выгодные для перепродажи смартфоны

Huawei Mate 40 Pro+ оказался самым выгодным на вторичном рынке смартфоном. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Рейтинг был представлен компанией Huishoubao, оценивающей сохранение стоимости бывших в употреблении устройств. По итогам 2020 года топ возглавил флагман Huawei, который получил коэффициент 76,68. На втором месте оказался iPhone 12 Pro, получивший 75,73 балла. Замыкает первую тройку с коэффициентом 71,11 Huawei Mate 40 Pro. На четвертой позиции оказался еще один флагман Huawei — модель P40 Pro+. На последней строчке топ-4 разместили iPhone 12 Pro Max.

Судя по первой десятке Huishoubao, самыми выгодными для перепродажи смартфонами оказались девайсы Huawei — всего в рейтинге шесть моделей китайской корпорации. Также в топе три смартфона Apple и один аппарат Xiaomi — Mi 10 Ultra.

Устройства Samsung не попали в топ-10. Наиболее предпочтительный на вторичном рынке девайс корейской компании — Galaxy Note 20 Ultra — занял лишь 12-е место.

В начале июля специалисты сервиса «ДамПродам» назвали телефоны Apple устройствами, которые медленнее остальных теряют в цене. По оценке экспертов, за первый год использования iPhone теряют в стоимости максимум 20-25 процентов. Для сравнения, девайсы Samsung и Xiaomi дешевеют сразу на 50 процентов.