Подсчитана себестоимость iPhone 12

Японские эксперты посчитали себестоимость iPhone 12 компании Apple. Об этом пишет издание Nikkei.

Согласно их подсчетам, если учитывать только компоненты смартфона, то его себестоимость составляет 373 доллара (примерно 28 тысяч рублей). При этом модель Phone 12 Pro стала дороже обычной версии на 33 доллара и обошлась купертиновцам в 406 долларов (30,6 тысячи рублей).

Кроме того, аналитики подсчитали себестоимость каждой из деталей. Так, самым дорогим компонентом смартфона стала OLED-матрица, оцененная в 70 долларов. На втором месте по стоимости оказался чипсет Apple A14 Bionic за 40 долларов. Замыкает тройку самых дорогих деталей флеш-память от Samsung, эксперты оценили ее в 19 долларов.

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Аналитики также пояснили, что итоговая сумма смартфона формируется за счет рекламы, разработки и логистики.

Ранее аналитики инвестиционной фирмы Wedbush предсказали успех смартфонов серии iPhone 12 на рынке. По словам Дэниела Айвза (Daniel Ives), iPhone 12 окажутся востребованными на рынках США и Китая. Специалист уверен, что компания реализует не менее 80 миллионов девайсов в начальный период запуска. Айвз также описал механизм «суперцикла», который ждет новые iPhone. По оценке инвестиционной фирмы, в ближайшем будущем порядка 350 миллионов смартфонов Apple из 950 миллионов находящихся у пользователей iPhone будут обновлены.

Линейка смартфонов серии iPhone 12 была представлена на мероприятии Apple 13 октября. Топовый iPhone 12 Pro Max, имеющий 6,7-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic, тройную камеру с лидаром, до 512 гигабайт встроенной памяти доступен в России по цене от 109 990 рублей. Новые смартфоны Apple оказались востребованы в России. В частности, на сайтах объявлений появилось более тысячи сообщений о перепродаже аппаратов линейки iPhone 12.