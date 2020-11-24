Назван срок смерти iPhone SE

Оригинальный iPhone SE не получит новой версии iOS. Об этом сообщает издание The Verifier.

По информации источников, намеченную на 2021 год новую версию ОС от Apple получат все смартфоны с Face ID, начиная от iPhone X и заканчивая iPhone 12. Также iOS 15 будет доступна на iPhone 8 и 8 Plus, iPhone 7 и 7 Plus, плеере iPod Touch седьмого поколения. Журналисты заметили, что очередную версию операционной системы будет поддерживать выпущенный весной 2020 года iPhone SE, однако оригинальная модель девайса останется без поддержки.

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Таким образом инсайдеры фактически назвали срок смерти iPhone SE. Старейшими моделями, которые получат iOS 15, окажутся смартфоны 2016 года выпуска — iPhone 7 и 7 Plus.

Журналисты 9to5mac подчеркнули, что издание The Verifier не всегда точно предсказывало касающуюся Apple информацию. Однако авторы заметили высокую точность прогнозов в отношении iOS. В частности, в 2018 году портал точно заметил, что iPhone 5s и iPhone 6 не получат iOS 12. Летом 2020 года издание угадало с прогнозом относительно iOS 14, заявив, что новую ОС получат все смартфоны, которые поддерживали iOS 13.

Анонс новой iOS ожидается летом, операционная система появится на устройствах Apple осенью 2021 года. Оригинальный iPhone SE был представлен в марте 2016 года. Смартфон получил форм-фактор iPhone 5s, 4-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, чип Apple A9, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, NFC.