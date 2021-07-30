Перечислены смартфоны с самым ярким экраном

Новые iPhone назвали смартфонами с самыми яркими экранами. Об этом сообщается в отчете лаборатории WhyLab в блоге на Weibo.

По результатам тестирования смартфонами с самыми яркими дисплеями оказались аппараты серии iPhone 12. В частности, яркость экрана флагманского 12 Pro Max достигла 869 нит. Более доступные iPhone 12 Pro и iPhone 12 имеют яркость около 697 нит. В списке устройств, лидирующих по данному показателю, перечислили Samsung Galaxy S21+, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Redmi K40 Pro, Huawei Mate 40 Pro и другие девайсы.

Также протестированные телефоны были отмечены индикатором DeltaE2000. На основе замера яркости 124 точек на экране девайса специалисты установили для каждого дисплея определенный коэффициент. По их словам, идеальное значение DeltaE2000 составляет пять или меньше баллов, плохим показателем является значение больше 15 баллов.

В данном рейтинге смартфоны iPhone 12 также попали в топ, получив около 3,11-3,21 балла. В верхней части списка оказались ZTE Axon 30, Realme Q3, Huawei Mate 40, Xiaomi Redmi K40, Vivo Play5, Realme GT, Realme GT Neo.

Ранее специалисты из китайской компании Huishoubao назвали самые выгодные для перепродажи смартфоны. Рейтинг возглавили Huawei Mate 40 Pro+, iPhone 12 Pro и Huawei Mate 40 Pro.