Huawei представила новый флагманский смартфон

Компания Huawei анонсировала новую флагманскую линейку смартфонов. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В серию аппаратов вошли смартфоны P50 и P50 Pro. Компания впервые представила флагманские устройства с двумя процессорами на выбор — Kirin и Snapdragon. По похожей модели выпускает топовые девайсы компания Samsung, флагманы которой выходят с чипами Exynos и Snapdragon. Телефоны серии P50 доступны только на базе Kirin 9000, P50 Pro можно приобрести с процессором Snapdragon 888.

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Базовый смартфон P50 имеет 6,5-дюймовый OLED-экран разрешением 2700х1224 пикселей и частотой до 90 герц. Девайс получил тройную камеру от Leica, сенсоры размещаются в двух округлых блоках на задней панели. Объективы отличаются разрешением 50, 12 и 13 мегапикселей. Устройство имеет восемь гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфон работает на батарее емкостью 4100 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 66 ватт.

Гаджет также вышел с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиками, двумя слотами под сим-карты, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппараты работают под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0.

Старшая модель P50 Pro отличается наличием 6,6-дюймового OLED-дисплея разрешением 2700х1224 пикселей и частотой до 120 герц. Кроме чипа Snapdragon 888 пользователь также может выбрать модель с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти. Камера флагмана имеет три объектива разрешением 50, 64 и 40 мегапикселей. Телефон получил аккумулятор емкостью 4360 миллиампер-часов.

Стоимость P50 начнется с 4500 юаней, или около 51 тысячи рублей. Huawei P50 Pro в младшей модификации обойдется в 6000 юаней, или около 68 тысяч рублей, в старшей — 7500 юаней, или около 85 тысяч рублей. Устройства поступят в китайскую продажу в августе, сроки глобального релиза не раскрываются.