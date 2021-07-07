Названы лучшие беспроводные наушники

Роскачество обновило рейтинг беспроводных наушников. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты Роскачества добавили в список лучших гарнитур 14 новых моделей. Первое место, по оценке экспертов, заняли беспроводные наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением, уже находившиеся в списке. Гарнитура от Apple получила рейтинг 4,5 балла. На второй и третьей позициях разместились накладные наушники Sony WH-1000XM3 и Sony WH-1000XM4 соответственно.

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В ходе исследования специалисты составили топ бюджетных беспроводных наушников стоимостью до 10 тысяч рублей. Его возглавила гарнитура Huawei Freebuds 4i. Также в первую пятерку вошли JBL Live Pro+, Sennheiser HD 250BT, JBL Live 660NC и Sony WI-H7000 h.ear in 2 Wireless. В обзоре говорится, что невысокая цена накладывает некоторые ограничения, которые тем не менее компенсируются качественным звучанием, мощной батареей и комфортной посадкой.

Отдельно эксперты рассмотрели лучшие вставные беспроводные наушники стоимостью до 10 тысяч рублей. Первое место в этой категории заняли Huawei Freebuds 4i. «Хорошие басы, чистые гитара и вокал, в сериалах речь четкая и разборчивая, да и уровень детализации впечатляет, хотя средние частоты могут провисать», — отметили авторы исследования.

В заключение авторы составили рейтинг недорогих беспроводных наушников для iPhone. В данном сегменте лидировали Huawei Freebuds 4i, JBL Live Pro и Sennheiser HD 250BT.

В конце июня специалисты Роскачества назвали Sony Xperia 5 II лучшим смартфоном на рынке. На втором месте обновленного рейтинга остался Samsung Galaxy S10+, на третьем — iPhone 11 Pro Max.